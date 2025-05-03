Трамп поставил ультиматум странам НАТО

Spiegel: Трамп поставил странам НАТО ультиматум из-за расходов на оборону

Президент США Дональд Трамп поставил странам НАТО ультиматум из-за расходов на оборону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

Отмечается, что Трамп может пропустить саммит НАТО, который состоится в июне, если не будет повышения расходов на оборону. Об этом альянс предупреждал новый посол США при НАТО Мэтью Витакер. Так, он подчеркнул, что американская администрация требует от государств — членов НАТО тратить пять процентов ВВП на оборону.

«Сначала немцы верили, что американцы имеют в виду эти пять процентов не всерьез, что это только тактика переговоров. Но теперь они верят Витакеру на слово», — указывается в материале.

В апреле сообщалось, что чиновники Европейского союза (ЕС) опасаются срыва саммита НАТО в конце июня этого года из-за разногласий по Украине между США и странами объединения.