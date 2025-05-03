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09:30, 3 мая 2025Россия

В Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

Депутат Госдумы Антропенко предложил сделать праздничными дни с 1 Мая по 9 Мая
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. Его комментарий публикует ТАСС.

Он отметил, что есть смысл в том, чтобы зафиксировать в производственном календаре праздничные дни с 1 Мая по 9 Мая без перерыва между ними. По словам представителя партии «Единая Россия», в данном случае граждане смогут должным образом подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках.

«Конечно, в большинстве своем люди отпрашиваются на эти дни "между майскими", что не может не нервировать работодателя. Естественно, мы не говорим о посменной работе. Школьникам и студентам это только пойдет на пользу, особенно тем, кого ждут предстоящие экзамены», — добавил депутат.

При этом ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов напомнил, что 7 мая рабочий день не будет сокращенным.

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