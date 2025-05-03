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07:09, 3 мая 2025Россия

Россиянам напомнили о работе перед майскими праздниками

Депутат Нилов: 7 мая будет обычным рабочим днем для россиян
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

7 мая рабочий день не будет сокращенным. О работе перед майскими праздниками россиянам напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в интервью РИА Новости.

«8 мая — это не праздничный день, поэтому 7 мая мы будем работать в обычном режиме, это обычный рабочий день», — сказал депутат.

По его словам, это связано с тем, что 8 мая будет обычный, а не праздничный выходной. «23 февраля был нерабочим праздничным днем, но из-за того, что совпало с выходным, выходной был перенесен на 8 мая», — добавил Нилов.

Ранее в Москве и области на майских праздниках стали массово продавать краснокнижные цветы. Речь идет о ландышах майских, продавцы которых чаще всего располагаются на станциях метро и остановках.

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