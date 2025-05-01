Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:42, 1 мая 2025Россия

В Москве на майских праздниках стали продавать краснокнижные цветы

В Москве стали массово продавать краснокнижные ландыши майские
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Xxposure / Shutterstock / Fotodom

В Москве и области на майских праздниках стали массово продавать краснокнижные цветы. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Речь идет о ландышах майских, продавцы которых чаще всего располагаются на станциях метро и остановках. Сначала они приобретают цветы в регионах, а потом с большой наценкой продают их в российской столице. Стоимость варьируется от 700 до 2500 рублей за букетик.

Стоит отметить, что за оборот ландышей майских в Москве грозит административная ответственность. Штраф для виновных составит от 2500 до 300 000 рублей. Данные цветы занесены в Красную книгу в Московской, Нижегородской и Мурманской областях, а также в Удмуртской Республике.

Ранее депутат Дмитрий Гусев предложил сделать импортные цветы дороже. По его словам, такая мера необходима, чтобы дать шанс российским производителям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уолтц покинул пост советника Трампа

    Стало известно об эмоциональном состоянии Большунова после попадания снаряда ВСУ в его дом

    Озвучена причина отставки Уолтца с поста советника Трампа по нацбезопасности

    США допустили «Пять глаз» к данным о Китае и России

    Дочь Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца

    В сборной России ответили на призыв Украины лишить Мельникову нейтрального статуса

    Назван возможный преемник уволенного Трампом Уолтца на посту советника по нацбезопасности

    Зеленский объяснил введение новых санкций против России

    В мае на Землю упадет «Космос-482»

    В Верховной Раде поблагодарили моделей OnlyFans

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости