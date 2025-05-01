В Москве на майских праздниках стали продавать краснокнижные цветы

В Москве стали массово продавать краснокнижные ландыши майские

В Москве и области на майских праздниках стали массово продавать краснокнижные цветы. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Речь идет о ландышах майских, продавцы которых чаще всего располагаются на станциях метро и остановках. Сначала они приобретают цветы в регионах, а потом с большой наценкой продают их в российской столице. Стоимость варьируется от 700 до 2500 рублей за букетик.

Стоит отметить, что за оборот ландышей майских в Москве грозит административная ответственность. Штраф для виновных составит от 2500 до 300 000 рублей. Данные цветы занесены в Красную книгу в Московской, Нижегородской и Мурманской областях, а также в Удмуртской Республике.

Ранее депутат Дмитрий Гусев предложил сделать импортные цветы дороже. По его словам, такая мера необходима, чтобы дать шанс российским производителям.