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09:48, 27 февраля 2025Экономика

В России предложили сделать импортные цветы дороже

Депутат ГД Гусев предложил поднять пошлины на импортные цветы в канун 8 Марта
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России предложили в канун 8 Марта сделать импортные цветы дороже. Такое предложение вынес депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП), его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий предложил министру сельского хозяйства Оксане Лут увеличить таможенную пошлину на срезанные импортные цветы до трех евро за килограмм. Благодаря этой мере можно будет снизить для российских производителей НДС до 10 процентов, пояснил он.

Несмотря на ряд мер поддержки, как ликвидация серого импорта, повышение пошлин на ввоз срезанных цветочная отрасль России остается зависимой от зарубежных поставок. Подавляющее большинство ввозимых цветов поступает из Нидерландов — недружественного государства. Увеличение пошлин позволит одновременно и сохранить цветы доступными для граждан, и сократить количество импортной продукции.

«Цветы — это не только красота, но и важная часть экономики. Поэтому мы должны дать шанс российским производителям. Подтолкнуть их к развитию. Поддержать. Чтобы в будущем наши любимые женщины могли наслаждаться не только красивыми, но и отечественными цветами», — заявил Гусев.

Как подсчитали в маркетплейсе Flowwow, тюльпаны в России по средней стоимости уже приблизились к розам: за год цены на них взлетели на 25 процентов и по состоянию на февраль достигли 231,3 рубля за цветок. Цветок розы обойдется в 248,6 рубля, то есть разница составляет всего 7,4 процента. Годом ранее разрыв между цветками доходил до 38,9 процента, при этом роза в этом феврале даже подешевела по сравнению с прошлым годом на 2,7 рубля. Причиной назвали неурожай луковиц в Нидерландах, из которых в России выращивают тюльпаны.

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