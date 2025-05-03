В Херсонской области вандалы осквернили памятник Неизвестному Солдату

В Новой Каховке вандалы сняли флаг России с памятника Неизвестному солдату

В Таврийске Херсонской области осквернили монумент «Неизвестный солдат — защитник Отечества». Об этом сообщила администрация городского округа Новая Каховка в Telegram-канале.

Памятник находится в парке на улице Молодежная. Уточняется, что неизвестные поломали тротуарную плитку и сняли флаг России, Знамя Победы и флаг партии «Единая Россия».

В настоящее время правоохранители ведут поисковые мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Мэрия призвала жителей города проявлять бдительность и сообщать о подозрительных действиях.

Ранее в подконтрольной Украине части города Херсон снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил решение по сносу памятника тем, что Украина терпит неудачи в зоне проведения специальной военной операции, поэтому пытается отыграться на культуре и истории.