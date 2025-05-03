В Литве ограничили поездки россиян на родину и в Белоруссию

В Литве ограничили поездки проживающих в стране россиян на родину и в Белоруссию

В Литве вступили в силу ограничения на поездки проживающих в стране россиян на родину и в Белоруссию. Продленные санкции означают аннулирование временного вида на жительство тем, кто на протяжении трех календарных месяцев «без объективной причины» более одного раза пересекал границу с целью попасть в эти государства, передает ТАСС.

По информации литовского департамента миграции, в стране по виду на жительство (ВНЖ) проживают порядка 14,7 тысячи россиян.

Аналогичные ограничения предлагали ввести против граждан Белоруссии, однако Сейм их не поддержал.

Вильнюс ввел режим национальных санкций в 2023 году, теперь срок их действия продлен до 2 мая 2026 года.

Ранее стало известно, что певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны. При этом летом у певицы запланирован концерт в республике, билеты на который продавались и после вступления в силу запрета.