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23:19, 3 мая 2025Мир

В Литве ограничили поездки россиян на родину и в Белоруссию

В Литве ограничили поездки проживающих в стране россиян на родину и в Белоруссию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Литве вступили в силу ограничения на поездки проживающих в стране россиян на родину и в Белоруссию. Продленные санкции означают аннулирование временного вида на жительство тем, кто на протяжении трех календарных месяцев «без объективной причины» более одного раза пересекал границу с целью попасть в эти государства, передает ТАСС.

По информации литовского департамента миграции, в стране по виду на жительство (ВНЖ) проживают порядка 14,7 тысячи россиян.

Аналогичные ограничения предлагали ввести против граждан Белоруссии, однако Сейм их не поддержал.

Вильнюс ввел режим национальных санкций в 2023 году, теперь срок их действия продлен до 2 мая 2026 года.

Ранее стало известно, что певице Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны. При этом летом у певицы запланирован концерт в республике, билеты на который продавались и после вступления в силу запрета.

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