FT: Киев возобновит агрессию против РФ, если Запад официально не признает Крым

Странам Запада гораздо выгоднее заключить с Россией мирную сделку об урегулировании конфликта на Украине без официального признания вернувшихся в состав государства территорий, в особенности полуострова Крым. Такая лазейка позволит Киеву возобновить агрессию против Москвы с целью захватить эти территории, об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз», — говорится в статье. Также там приводится пример перемирия в стиле корейской войны как наиболее приемлемого способа разрешения текущего конфликта вместо соглашения, которое предусматривало бы формализацию США признания Крыма в составе РФ.

В итоге все будет зависеть от нескольких формулировок на бумаге, которая будет или не будет подписана в ближайшие дни, резюмируют авторы материала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл позицию по прямым переговорам с Россией. Он заявил, что даже первый шаг к перемирию — прекращение огня — является крайне сложной задачей.