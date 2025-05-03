В России оценили идею сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

Депутат Бессараб: Идею сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными не поддержат

Идею сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками не поддержат, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Сегодня у нас есть возможность отдыхать достаточно длительный период времени. Желающие сделать из этих майских праздников большой длительный отпуск могут рабочие дни между праздниками взять в счет отпуска или ранее заработанных отгулов. Этот вопрос уже решен в большинстве организаций и дополнительных усилий со стороны законодателей не требуют», — рассказала Бессараб.

Депутат пояснила, что на сегодня в России установлен сбалансированный график рабочего времени, в котором есть 14 праздничных дней в календаре. Если такие дни приходятся на выходные дни, то они переносятся, при этом есть длинные новогодние каникулы, которые разбивать не имеет смысла с учетом того, что люди уже к ним привыкли, добавила она.

«15–16 выходных дней мы сделать не можем, потому что организации должны работать, а работодатель в этот период обязан в двойном размере оплатить своим сотрудникам заработную плату. Это ложится дополнительным бременем на экономику самой организации и делает продукцию дороже для нас, конечных потребителей», — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. По словам представителя партии «Единая Россия», в данном случае граждане смогут должным образом подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках.