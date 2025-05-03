Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 3 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили идею сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками

Депутат Бессараб: Идею сделать выходные с 1 по 9 мая непрерывными не поддержат
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Идею сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками не поддержат, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Сегодня у нас есть возможность отдыхать достаточно длительный период времени. Желающие сделать из этих майских праздников большой длительный отпуск могут рабочие дни между праздниками взять в счет отпуска или ранее заработанных отгулов. Этот вопрос уже решен в большинстве организаций и дополнительных усилий со стороны законодателей не требуют», — рассказала Бессараб.

Депутат пояснила, что на сегодня в России установлен сбалансированный график рабочего времени, в котором есть 14 праздничных дней в календаре. Если такие дни приходятся на выходные дни, то они переносятся, при этом есть длинные новогодние каникулы, которые разбивать не имеет смысла с учетом того, что люди уже к ним привыкли, добавила она.

«15–16 выходных дней мы сделать не можем, потому что организации должны работать, а работодатель в этот период обязан в двойном размере оплатить своим сотрудникам заработную плату. Это ложится дополнительным бременем на экономику самой организации и делает продукцию дороже для нас, конечных потребителей», — заключила депутат.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. По словам представителя партии «Единая Россия», в данном случае граждане смогут должным образом подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о постоянном желании врезать

    Лидер сборной Норвегии одной фразой описал соперничество с россиянами

    Назван вероятный преемник Трампа на посту президента

    Беженец из Дзержинска рассказал о прикрывавшихся жителями наемниках ВСУ

    Телеведущему разбили лицо до крови

    В МИД назвали критической ситуацию с безопасностью журналистов

    У исполнительницы роли Алисы Селезневой в «Гостье из будущего» нашли онкозаболевание

    Вучич отменил встречи в США и вернулся в Сербию

    Стало известно количество изучающих русский язык украинских школьников

    Синоптик описала количество выпавших в Москве осадков фразой «такого не случалось никогда»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости