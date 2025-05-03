В России заявили о поражении Украины при продолжении конфликта

Тимофеев: При продолжении конфликта Украина станет главной проигравшей стороной

В случае продолжения конфликта и срыва российско-американских переговоров Украина станет главной проигравшей стороной. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, его слова приводит РИА Новости.

«В сценарии продолжения конфликта, на мой взгляд, главной проигравшей стороной является Украина. Потому что, по понятным причинам, зависимость страны от ее партнеров, назовем их так, будет еще больше углубляться. Потери будут расти. Ну и, как мы знаем, российская армия наступает», — подчеркнул Тимофеев.

По его словам, в случае продолжения конфликта переговорные позиции Украины будут ухудшаться с каждым месяцем. При этом при достижении договоренностей встанет вопрос об их устойчивости, отметил Тимофеев.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американская сторона представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, который подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы.