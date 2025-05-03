Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:47, 3 мая 2025Россия

В России заявили о поражении Украины при продолжении конфликта

Тимофеев: При продолжении конфликта Украина станет главной проигравшей стороной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В случае продолжения конфликта и срыва российско-американских переговоров Украина станет главной проигравшей стороной. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, его слова приводит РИА Новости.

«В сценарии продолжения конфликта, на мой взгляд, главной проигравшей стороной является Украина. Потому что, по понятным причинам, зависимость страны от ее партнеров, назовем их так, будет еще больше углубляться. Потери будут расти. Ну и, как мы знаем, российская армия наступает», — подчеркнул Тимофеев.

По его словам, в случае продолжения конфликта переговорные позиции Украины будут ухудшаться с каждым месяцем. При этом при достижении договоренностей встанет вопрос об их устойчивости, отметил Тимофеев.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американская сторона представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, который подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об уничтожении украинских беспилотников над Мурманской областью

    В мирной сделке нашлась лазейка для возобновления Украиной агрессии против России

    В России заявили о поражении Украины при продолжении конфликта

    Американский аналитик обвинил Зеленского в попытках превратить СВО в полномасштабную войну

    «Краснодар» обыграл «Рубин» и упрочил лидерство в РПЛ

    Баффетт раскритиковал одно решение Трампа

    Сербский врач назвал причину недомогания Вучича

    Россиянин пострадал при атаке FPV-дрона

    Российский губернатор назвал атаки ВСУ подлыми и бесчеловечными

    ВСУ нанесли удары по нескольким муниципалитетам Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости