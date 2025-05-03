В США напомнили о роли Европы в конфликте на Украине

Риттер: В начале конфликта на Украине виноваты Киев и Европа

Европа и Украина несут ответственность за развязывание конфликта и должны отказаться от требований к России. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«[Президент США Дональд] Трамп давил на [президента Украины Владимира] Зеленского, говорил, что ему придется уступить. А с Европой такого не было, словно Европа и НАТО вообще никак не связаны с конфликтом. И это ошибка. Украина и Европа виноваты в начале конфликта», — напомнил он.

Эксперт отметил, что Россия «уже победила» в противостоянии на Украине, в связи с чем требовать он нее каких-либо уступок «просто нелогично».

Ранее Риттер обвинил экс-постпреда США при ООН Никки Хейли во лжи за ее слова о том, что Россия начала конфликт на Украине. «Вы были в администрации Трампа. Вы знаете правду о вооружении Украины. Вы знаете правду о противодействии Минским соглашениям», — отметил он.