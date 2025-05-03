В Венгрии рассказали о последствиях поддержки Украины для Евросоюза

Кошкович: Брюссель уничтожит Евросоюз, спасая Украину

Спасая Украину от проигранного конфликта, европейские элиты уничтожат Евросоюз. О последствиях поддержки Киева для объединения рассказал в социальной сети X венгерский аналитик Золтан Кошкович.

«Америка умывает руки. Брюссель уничтожит Европу, пытаясь спасти проигранную войну», — заявил эксперт.

Он добавил, что ситуация, в которую Европу завели власти, — это настоящее безумие.

Ранее в американской прессе членство Украины в НАТО назвали несбыточной мечтой. По информации журналистов из США, Запад перестал обсуждать «наилучшие условия» вступления в блок для Украины.