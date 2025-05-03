Financial Times: Запад перестал обсуждать наилучшие условия для Украины

Деловая газета Financial Times (FT) назвала несбыточной мечтой членство Украины в НАТО. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что Запад перестал обсуждать «наилучшие условия» для Украины.

«К сожалению, наилучшие условия для Украины уже не обсуждаются: членство в НАТО остается несбыточной мечтой и нет никакой готовой замены гарантиям безопасности, которые могло бы предложить такое членство», — говорится в сообщении.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер напомнил о роли Европы в конфликте на Украине. Он заявил, что Европа и Украина несут ответственность за развязывание конфликта и должны отказаться от требований к России.