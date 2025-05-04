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05:30, 4 мая 2025Россия

Алаудинов рассказал о жестокости воюющих на стороне ВСУ наемников

Алаудинов заявил, что самыми жестокими в Курской области были наемники ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что в ходе захвата территорий Курской области иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), проявили особую жестокость по отношению к мирному населению. Об этом пишет РИА Новости.

«Наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко», — сказал он. Алаудинов добавил, что наемники целенаправленно убивали гражданских жителей, не делая различий между женщинами, детьми и стариками.

Курская область была полностью освобождена от ВСУ 26 апреля. Общие потери ВСУ, согласно заявлению главы Генштаба Валерия Герасимова, составили более 76 тысяч военнослужащих и свыше 7700 единиц военной техники противника.

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