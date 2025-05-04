Британский аналитик Меркурис: Трамп возвращается к политике Байдена на Украине

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что из-за трудностей с урегулированием конфликта на Украине президент США Дональд Трамп возвращается к политике своего предшественника Джо Байдена. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис подчеркнул, что Трамп превращается в Байдена. В частности, действующий глава США передает оружие Украине, а также вводит новые санкции против России.

По мнению аналитика, Трамп участвует в конфликте на Украине из-за нежелания показать свою слабость на фоне его обещания урегулировать кризис, которое он не выполнил.

Ранее Трамп высказался о возможном введении новых санкций против России. «Что ж, это зависит от того, будет ли Россия действовать в направлении мира. Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим, чтобы Россия и Украина согласились на сделку», — подчеркнул он.

