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13:32, 4 мая 2025Силовые структуры

Двух вымогателей задержали за похищение и избиение россиянина

В Люберцах двое мужчин задержаны за похищение и избиение знакомого ради денег
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Люберцах задержали двух подозреваемых в похищении и вымогательстве мужчин. Об этом Ленте.ру сообщила официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, 27 апреля подозреваемые приехали к знакомому, ворвались в его квартиру и нанесли сильный удар по голове. После, взяв потерпевшего под руки, они переместили его в машину и потребовали отдать им 500 тысяч рублей. Таких денег у похищенного не оказалось. Вскоре его привезли на строительный рынок, где оформили на него микрозайм на 200 тысяч рублей. Затем похищенного привезли в квартиру, где продолжили избивать, требуя денег.

Лишь на следующий день, когда бдительность мучителей ослабла, избитый мужчина нашел в себе силы освободиться. Он сбежал из квартиры и обратился в правоохранительные органы. В ближайшее время злоумышленникам будет предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в городе Уяр Красноярского края задержан 36-летний мужчина, похитивший 9-летнего мальчика с детской площадки.

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