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09:36, 29 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе задержан похитивший ребенка с детской площадки мужчина

В Уяре задержан мужчина, похитивший 9-летнего мальчика с детской площадки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В городе Уяр Красноярского края задержан 36-летний мужчина, похитивший 9-летнего мальчика с детской площадки. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Мужчина подозревается по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего с угрозой применения насилия»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По предварительным данным следствия, вечером 18 апреля четверо детей играли на детской площадке, расположенной во дворе дома по улице Ленина. Тогда в ним подошел незнакомец и схватил одного из мальчиков за руку. Он насильно повел ребенка по улице, угрожая, что ударит его, если мальчик будет сопротивляться. Проезжающий мимо на автомобиле отец одноклассника потерпевшего заметил его в компании незнакомого мужчины и помешал злоумышленнику.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске гражданин Австралии Олег К. похитил шестилетнего ребенка.

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