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15:25, 4 мая 2025Культура

Миллионы человек пришли на концерт известной американской певицы

Около двух миллионов человек пришли на бесплатный концерт Леди Гаги
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Mazur / WireImage for Live Nation / Getty Images

Около двух миллионов человек пришли на концерт певицы Леди Гаги, благодаря чему он стал одним из самых массовых выступлений в истории. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, выступление известной американской певицы в Рио-де-Жанейро было бесплатным. Приезд Леди Гаги полностью оплатили власти Бразилии.

Концерт проходил на берегу Атлантического океана, для зрителей были выставлены десятки экранов, на которых транслировалось видео со сцены.

Ранее сообщалось, что Леди Гагу сняли на улице в ультракоротких шортах.

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