Миллионы человек пришли на концерт известной американской певицы

Около двух миллионов человек пришли на бесплатный концерт Леди Гаги

Около двух миллионов человек пришли на концерт певицы Леди Гаги, благодаря чему он стал одним из самых массовых выступлений в истории. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, выступление известной американской певицы в Рио-де-Жанейро было бесплатным. Приезд Леди Гаги полностью оплатили власти Бразилии.

Концерт проходил на берегу Атлантического океана, для зрителей были выставлены десятки экранов, на которых транслировалось видео со сцены.

Ранее сообщалось, что Леди Гагу сняли на улице в ультракоротких шортах.