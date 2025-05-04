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15:21, 4 мая 2025Силовые структуры

МВД рассказало о новом методе обмана россиян мошенниками

Мошенники стали обманывать россиян, представляясь военной прокуратурой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Davor Geber / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Теперь они представляются сотрудниками военной прокуратуры. Об этом со ссылкой на МВД сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, лже-прокуроры сообщают гражданам, что из-за утечки данных их банковских карт некие мошенники могут осуществить перевод их денег на Украину. Запуганных возможной уголовной ответственностью людей убеждают снять все сбережения и передать их для сохранности курьеру.

Ранее МВД России предупредило о новой мошеннической схеме с покупкой билетов на свидания.

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