МВД рассказало о новом методе обмана россиян мошенниками

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Теперь они представляются сотрудниками военной прокуратуры. Об этом со ссылкой на МВД сообщает ТАСС.
По данным правоохранителей, лже-прокуроры сообщают гражданам, что из-за утечки данных их банковских карт некие мошенники могут осуществить перевод их денег на Украину. Запуганных возможной уголовной ответственностью людей убеждают снять все сбережения и передать их для сохранности курьеру.
Ранее МВД России предупредило о новой мошеннической схеме с покупкой билетов на свидания.