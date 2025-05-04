МВД рассказало о новом методе обмана россиян мошенниками

Мошенники стали обманывать россиян, представляясь военной прокуратурой

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Теперь они представляются сотрудниками военной прокуратуры. Об этом со ссылкой на МВД сообщает ТАСС.

По данным правоохранителей, лже-прокуроры сообщают гражданам, что из-за утечки данных их банковских карт некие мошенники могут осуществить перевод их денег на Украину. Запуганных возможной уголовной ответственностью людей убеждают снять все сбережения и передать их для сохранности курьеру.

Ранее МВД России предупредило о новой мошеннической схеме с покупкой билетов на свидания.