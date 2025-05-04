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01:58, 4 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе указали на трудности в реализации сделки между США и Украиной

WP: В реализации сделки США и Украины по минералам есть экономические трудности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Реализацию сделки между США и Украиной по минеральным ресурсам затрудняют экономические и логистические препятствия. Такие выводы приводятся в статье The Washington Post (WP), сделанные на основе разговоров с американскими экспертами.

В материале указано, что соглашение по недрам вряд ли принесет плоды Вашингтону в ближайшее время. Реальные поставки титана, графита и лития будут налажены в отдаленном будущем, а потенциал нефтегазовой отрасли ограничен и к ней американские компании могут относиться с настороженностью.

«Я не думаю, что крупные компании, у которых есть возможность [работать] по всему миру, сочтут [Украину] конкурентоспособной с точки зрения инвестиций. Быть может, небольшие независимые компании захотят рискнуть», — приводится мнение эксперта в сфере энергетики из Техасского университета Бена Кэхилла.

В свою очередь, экс-сотрудница министерства энергетики США Эшли Замволт-Форбс заявила изданию, что Соединенные Штаты с большим трудом находят средства на разведку собственных природных ископаемых, а также источников в Канаде и Австралии. «Представьте, насколько сложнее будет найти деньги для такой деятельности на Украине», — добавила она.

Ранее бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко заявил, что власти Украины фактически продали страну, заключив сделку по недрам с США. По его словам, Киев намеренно замалчивает детали заключенного соглашения и скрывает их от жителей страны.

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