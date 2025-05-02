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16:12, 2 мая 2025Бывший СССР

Власти Украины обвинили в продаже страны

Бывший дипломат Телиженко обвинил власти Украины в продаже страны
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Украины фактически продали страну, заключив сделку по недрам с Соединенными Штатами. В этом руководителей страны в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом) обвинил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.

«Подписали, сдали Украину, ее ресурсы, недра и все, что можно было», — сказал экс-дипломат.

Он добавил, что Киев намеренно замалчивает детали заключенного соглашения и скрывает их от жителей Украины. При этом власти, по его мнению, ликуют, надеясь, что они выиграли время для удержания своих позиций.

Ранее Телиженко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в занижении потерь страны в ходе конфликта с Россией. По его словам, глава государства называет погибшими лишь тех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), за которых были выплачены компенсации.

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