Бывший дипломат Телиженко обвинил власти Украины в продаже страны

Власти Украины фактически продали страну, заключив сделку по недрам с Соединенными Штатами. В этом руководителей страны в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом) обвинил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.

«Подписали, сдали Украину, ее ресурсы, недра и все, что можно было», — сказал экс-дипломат.

Он добавил, что Киев намеренно замалчивает детали заключенного соглашения и скрывает их от жителей Украины. При этом власти, по его мнению, ликуют, надеясь, что они выиграли время для удержания своих позиций.

Ранее Телиженко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в занижении потерь страны в ходе конфликта с Россией. По его словам, глава государства называет погибшими лишь тех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), за которых были выплачены компенсации.