Нападение на лидера турецкой оппозиции попало на видео

Gazete Oksijen: Лидера турецкой оппозиции Озеля ударил по лицу неизвестный

Неизвестный выкрикнул: «Я — сын Османской империи!» и ударил по лицу лидера турецкой оппозиции Озгюра Озеля. Об этом сообщает Gazete Oksijen.

Нападение на политика произошло 4 мая на выходе из Культурного центра Ататюрка в Стамбуле, где проходило поминальное мероприятие в честь турецкого артиста и политика Сырры Сюрейя Ондера, которого не стало 3 мая. На видео, снятом одним из очевидцев, видно, как стоявший спиной к Озелю пожилой мужчина резко развернулся и сильно ударил последнего ладонью по лицу.

Нападавшего, имя которого пока не называется, сразу же задержали. Как рассказали свидетели, перед нападением он выкрикнул: «Я — сын Османской империи!» Кроме того, вскоре появилась информация, что в 2004 году задержанный расправился со своими детьми — 17-летней дочерью и 19-летним сыном.

Лидер турецкой оппозиции не получил серьезных травм и чувствует себя хорошо. Как пишет Gazete Oksijen, после случившегося ему позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и пожелал скорейшего выздоровления.

8 апреля Эрдоган обвинил оппозицию в уличном терроре. Турецкий лидер, в частности, заявил, что Озель, вместо того чтобы содействовать расследованию дела о коррупции против мэра Стамбула Экрема Имамоглу, препятствует ему и пытается прикрыть базирующиеся в турецкой столице преступные организации.