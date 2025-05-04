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01:18, 4 мая 2025Россия

Несколько взрывов прозвучали в небе над российским городом

Shot: Не менее 5 взрывов прозвучало в небе над городом Каменск-Шахтинский
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Не менее пяти взрывов прозвучало в небе над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области, предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Жители российского города сообщили, что в небе видны вспышки и слышны звуки взрывов. Предварительно, система ПВО отражает воздушную атаку. Также очевидцы рассказали о звуках мотора.

Официальной информации в данный момент нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что 3 мая около 21:15 по мск система ПВО сбила по одному беспилотнику в Белгородской и Мурманской областях.

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