SC: Зеленский отверг призыв Путина к перемирию на 9 Мая, чтобы удержать власть

Президент Украины Владимир Зеленский отверг призыв российского лидера Владимира Путина к перемирию и прекращению огня на 9 Мая, поскольку это поставило бы его власть под сомнение. Причину отказа украинского главы озвучили аналитики журнала Strategic Culture (SC).

Согласно их выводам, соглашение на перемирие в период празднования 80-летия Победы стало бы признанием, что СССР во главе с русскими и антифашистскими партизанами стали освободителями Украины от оккупации нацистами.

«Празднование 9 Мая вместе с русским народом может поставить под сомнение правительство Зеленского, и без того крайне непопулярное и дискредитированное», — говорится в статье.

Ранее в Кремле раскрыли цель предложенного Киеву на 9 Мая перемирия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это было тестовой проверкой готовности украинской стороны к поиску путей устойчивого мира.