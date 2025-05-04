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05:09, 4 мая 2025Интернет и СМИ

Озвучена причина отказа Зеленского от прекращения огня на 9 Мая

SC: Зеленский отверг призыв Путина к перемирию на 9 Мая, чтобы удержать власть
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отверг призыв российского лидера Владимира Путина к перемирию и прекращению огня на 9 Мая, поскольку это поставило бы его власть под сомнение. Причину отказа украинского главы озвучили аналитики журнала Strategic Culture (SC).

Согласно их выводам, соглашение на перемирие в период празднования 80-летия Победы стало бы признанием, что СССР во главе с русскими и антифашистскими партизанами стали освободителями Украины от оккупации нацистами.

«Празднование 9 Мая вместе с русским народом может поставить под сомнение правительство Зеленского, и без того крайне непопулярное и дискредитированное», — говорится в статье.

Ранее в Кремле раскрыли цель предложенного Киеву на 9 Мая перемирия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это было тестовой проверкой готовности украинской стороны к поиску путей устойчивого мира.

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