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10:34, 4 мая 2025Мир

Повторные президентские выборы начались в Румынии

В Румынии начались повторные выборы президента, участки открылись по всей стране
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

В Румынии начались повторные выборы президента, участки открылись по всей стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Предыдущие президентские выборы прошли в стране в ноябре 2024 года, лидером первого тура выборов стал ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску, которого еврейские общины обвиняют в антисемитизме.

Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура выборов, позже Джорджеску был предъявлен ряд обвинений, среди которых — распространение ложной информации и незаконное финансирование избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Алексей Пушков увидел политическое землетрясение в Румынии накануне новых выборов президента.

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