Повторные президентские выборы начались в Румынии

В Румынии начались повторные выборы президента, участки открылись по всей стране

В Румынии начались повторные выборы президента, участки открылись по всей стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Предыдущие президентские выборы прошли в стране в ноябре 2024 года, лидером первого тура выборов стал ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску, которого еврейские общины обвиняют в антисемитизме.

Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура выборов, позже Джорджеску был предъявлен ряд обвинений, среди которых — распространение ложной информации и незаконное финансирование избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что член Совета Федерации Алексей Пушков увидел политическое землетрясение в Румынии накануне новых выборов президента.