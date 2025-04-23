Пушков: появление в Румынии преемника Джорджеску политическим землетрясением

Член Совета Федерации Алексей Пушков увидел политическое землетрясение в Румынии накануне новых выборов президента в мае этого года. В своем Telegram-канале он назвал таковым появление преемника у снятого с выборов оппозиционера Кэлина Джорджеску.

Речь идет о главе партии «Альянс за Союз Румын» Джордже Симионе, тоже правом консерваторе. Сенатор отметил, что политик лидирует среди всех кандидатов с предварительным результатом в 35 процентов голосов.

Пушков напомнил заявление Симиона о том, что он намерен вернуть Джорджеску во власть в случае избрания президентом, поскольку у снятого с выборов кандидата «больше всего голосов румынских избирателей».

«Снимут ли и Симиона с выборов?» — задался вопросом российский сенатор.

В марте Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии отклонила регистрацию кандидатуры Кэлина Джорджеску на выборах президента страны. «Отказ в регистрации Джорджеску — это новое злоупотребление и продолжение переворота, совершенного 6 декабря», — заявил тогда Симион.