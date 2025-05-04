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00:48, 4 мая 2025Мир

Президент Мексики отвергла идею о размещении в стране войск США

Президент Мексики Шейнбаум отвергла идею о размещении в стране войск США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Henry Romero / Reuters

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла идею президента США Дональда Трампа о размещении в стране американских войск. Ее слова приводит AFP.

«Нет, президент Трамп, территория неприкосновенна, суверенитет неприкосновенен, суверенитет не продается», — подчеркнула Шейнбаум.

Она отметила, что сотрудничество между США и Мексикой возможно при условии, что каждая страна будет работать на своей территории. Также Шейнбаум призвала Трампа ужесточить контроль за нелегальными поставками оружия.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела торговые пошлины в размере 25 процентов в отношении Мексики и Канады. В качестве причины такого решения названы недостаточные действия властей этих стран для пресечения поставок наркотиков, таких как фентанил, в США, а также расширение деятельности в них наркокартелей.

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