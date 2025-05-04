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21:58, 4 мая 2025Россия

При пожаре в московском доме погибли два человека

ТАСС: При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожар в Москве:

Фото: Unsplash

Два человека погибли в результате пожара после взрыва в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Информатор сообщил, что, по предварительным данным, два человека погибли. Позже в МЧС подтвердили эти данные.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал пожар в многоэтажке на улице Генерала Тюленева. «На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что громкий взрыв прогремел в квартире на одном из верхних этажей дома на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. На месте происшествия сразу после взрыва возник пожар.

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