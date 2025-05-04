Редкого белого дельфина сняли на видео

В водах Тайваня заметили редкого дельфина-альбиноса

У северо-восточного побережья Тайваня группа туристов заметила белого дельфина. Об этом пишет Jam Press.

Редкую особь снял на видео гид туристической группы Линь Чэн-Ляо. Он признался, что это был первый раз за последние десять лет, когда он увидел дельфина-альбиноса. На видео белый представитель плывет в стае дельфинов обычного окраса. Судя по небольшим размерам дельфина, это еще подросток.

Ассоциация охраны океана (OCA) отметила, что, хоть дельфинов-альбиносов сложно встретить у берега, воды Тайваня являются для них домом. В 2024 году ученым удалось зарегистрировать 29 белых особей. Согласно OCA, их популяция только растет.

Ранее сообщалось, что у берегов США капитан и видеограф Эван Бродский снял на видео стаю из двух тысяч дельфинов, показавшихся в заливе Монтерей недалеко от побережья Калифорнии. «Они все гладкие, — описал их Бродский. — Когда они прыгают, они выглядят как летящие брови».