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22:39, 4 мая 2025Мир

Экс-разведчик США заявил о недееспособности Украины

Риттер: Украина является недееспособной страной, она провалилась как государство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Украина является недееспособной страной, она провалилась как государство, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу «Прямой эфир».

По его словам, независимая Украина, которая проявила себя после распада СССР, «является недееспособной нацией». «Эта страна провалилась как политически и экономически, так и с точки зрения государства», — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что Вашингтон использует Киев как инструмент борьбы с Москвой.

Ранее Риттер заявил, что Европа и Украина несут ответственность за развязывание конфликта и должны отказаться от требований к России.

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