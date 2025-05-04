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12:10, 4 мая 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о единовременных выплатах к 80-летию Победы

Депутат Бессараб: Около 300 тысяч человек получат до 80 тысяч рублей к 9 Мая
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В соответствии с указом президента Владимира Путина не только россияне, но и жители отдельных республик получат или уже получили выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, кто входит в эту категорию граждан.

Депутат рассказала, что к 80-летию Победы единовременные выплаты от государства получат участники Великой Отечественной войны. Она уточнила, что небольшой части этой категории граждан деньги придут в период с 5 по 7 мая, при этом большинство людей средства уже получили.

«80 тысяч рублей участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей. Также по 55 тысяч рублей совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто в годы Великой Отечественной войны трудился в тылу и является участником трудового фронта, имеет соответствующие награды за это», — пояснила Бессараб.

Депутат добавила, что единовременные выплаты от государства в честь праздника получат около 300 тысяч человек.

Ранее Бессараб заявила, что идею сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками не поддержат. Депутат пояснила, что на сегодня в России установлен сбалансированный график рабочего времени, в котором есть 14 праздничных дней в календаре.

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