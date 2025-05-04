Российские войска уничтожили технику и склад ВСУ в районе Славянска

ВС России уничтожили технику и склад БПЛА ВСУ в районе Славянска в ДНР

Российские войска уничтожили технику и склад беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил координатор украинского подполья Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

По сообщению Лебедева, Вооруженные силы (ВС) России смогли уничтожить не только технику, но и личный состав ВСУ — координатору известно о смерти четырех украинских военных.

«Уничтожена военная техника, небольшое количество боеприпасов, склад с БПЛА. (...) Около 10 военных тяжело ранены», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Украина за сутки тридцать раз обстреляла левый берег Днепра в Херсонской области.