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11:58, 4 мая 2025Бывший СССР

Украина обстреляла левый берег Днепра в Херсонской области

ВСУ 30 раз за сутки атаковали населенные пункты на левом берегу Днепра
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 раз за сутки обстреляли населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказал собеседник в экстренных службах региона.

Уточняется, что 16 артиллерийских ударов были нанесены днем, еще 14 — ночью. Под удар украинских войск попали Новая Каховка, Малокаховка, Алешки, Корсунка и другие населенные пункты.

О пострадавших при ударах ВСУ не сообщается.

Ранее стало известно об уничтожении Украиной завода в Брянской области. По сообщению Telegram-канала Mash, под удар попало предприятие «Стрела».

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