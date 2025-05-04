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11:09, 4 мая 2025Россия

Стало известно об уничтожении Украиной российского завода

Mash: ВСУ нанесли удар по заводу «Стрела» в Суземском районе Брянской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по заводу «Стрела» в Суземском районе Брянской области. Об атаке на российское предприятие сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно из публикации издания, в результате удара завод был уничтожен. Также, по сообщению Mash, пострадали несколько сотрудников предприятия.

Об атаке на расположенный в Брянской области завод сообщил и губернатор региона Александр Богомаз, однако он не уточнил, какое именно предприятие подверглось удару. Кроме того, чиновник опроверг заявление Mash о пострадавших.

«Произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания. Пострадавших нет», — написал в блоге губернатор.

Ранее стало известно, что из-за атак ВСУ пострадали 20 храмов в российском регионе.

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