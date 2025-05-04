Сенатор оценила вероятность глобального финансового кризиса в 2025 году

Сенатор Епифанова глобальный финансовый кризис в 2025 году

Глобальный финансовый кризис, который затронет и Россию, в 2025 году маловероятен. Об этом заявила cенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, Россия на данный момент находится в четверке крупнейших экономик мира. Сенатор напомнила, что в отношении Москва ввели 30 тысяч санкций, но экономика не только выстояла, но и демонстрирует рост.

По словам Епифановой, для защиты сбережений от кризисов лучше иметь запас денег хотя бы в размере шести месячных зарплат.

Ранее сообщалось, что в настоящее время почти треть (до 30 процентов) грузовой логистической техники в России находится в состояние простоя и является невостребованной у участников рынка.