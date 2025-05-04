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22:59, 4 мая 2025Мир

Назван лидер на выборах президента в Румынии

ЦИК Румынии: После подсчета 50,26 процента голосов лидирует оппозиционер Симион
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джеордже Симион

Джеордже Симион. Фото: Reuters

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион лидирует на выборах президента Румынии с 42,28 процента голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны.

Симион лидирует на выборах президента Румынии после подсчета 50,26 процента голосов. Второе место занял кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, набрав 22,53 процента избирателей. На третьей позиции оказался мэр Бухареста Никушор Дан с 15,75 процента голосов, а четвертое — экс-премьер Виктор Понта с 14,75 процента поддержки

Предыдущие президентские выборы прошли в стране в ноябре 2024 года, лидером первого тура выборов стал ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску. Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура выборов, позже Джорджеску предъявили ряд обвинений, среди которых — распространение ложной информации и незаконное финансирование избирательной кампании.

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