Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:07, 4 мая 2025Культура

Стало известно о нападении на известную российскую певицу после концерта

Mash: На певицу Надежду Кадышеву напали после концерта в Иванове
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

На народную артистку России Надежду Кадышеву напали после концерта в Иванове. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Судя по выложенным кадрам, одна из посетительниц концерта взобралась на сцену в момент, когда опускался занавес. Женщина с букетом подлезла под него и прорвалась к известной российской певице. Известно, что россиянка успела схватить Кадышеву за шею. Предположительно, действиями посетительницы концерта руководил ее спутник. После нападения женщину успела задержать охрана.

«Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает», — рассказали представители артистки.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей России на волне популярности среди молодого поколения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разведка Украины заявила о применении американских ракет против российских истребителей

    МВД рассказало о новом методе обмана россиян мошенниками

    Путин рассказал о приготовлении ленинградского деликатеса в его семье

    В российском городе пассажирский самолет столкнулся с зайцем

    Названа роль России в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном

    Путин на немецком предостерег жителей Германии от рукоплескания нацистам

    Путин рассказал о ежедневных занятиях спортом

    Атаку Украины на Крым и Новороссийск назвали самой масштабной в 2025 году

    Зеленский раскрыл цель визита в Чехию

    Редкого белого дельфина сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости