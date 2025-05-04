Стало известно о нападении на известную российскую певицу после концерта

Mash: На певицу Надежду Кадышеву напали после концерта в Иванове

На народную артистку России Надежду Кадышеву напали после концерта в Иванове. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Судя по выложенным кадрам, одна из посетительниц концерта взобралась на сцену в момент, когда опускался занавес. Женщина с букетом подлезла под него и прорвалась к известной российской певице. Известно, что россиянка успела схватить Кадышеву за шею. Предположительно, действиями посетительницы концерта руководил ее спутник. После нападения женщину успела задержать охрана.

«Мы обратились в правоохранительные органы города Иваново. Сейчас здоровью Надежды Никитичны ничего не угрожает», — рассказали представители артистки.

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой певицей России на волне популярности среди молодого поколения.