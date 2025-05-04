Стало известно о состоянии члена ЦК КПРФ в момент смертельного ДТП

Член ЦК КПРФ Дубовенко в момент смертельного ДТП в Туле был трезв

Член ЦК КПРФ Дмитрий Дубовенко в момент смертельного ДТП в Туле, предварительно, был трезв. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что после аварии Дубовенко госпитализировали, а также взяли анализы. Предварительно, в пробах отсутствовали следы алкоголя.

Также издание сообщило, что в результате аварии 68-летняя Валентина В, находившаяся на пассажирском сиденье, получила несовместимые с жизнью травмы. Другой пострадавший — 72-летний Виктор А., находившийся за рулем, госпитализирован.

Ранее сообщалось, что автомобиль Chevrolet Camaro Дубовенко ыехал на встречную полосу, в результате чего столкнулись четыре автомобиля: Toyota Camry, Lada Granta, Mercedes-Benz и Camaro.