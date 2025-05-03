Российский депутат стал участником ДТП со смертельным исходом

Автомобиль Chevrolet Camaro депутата тульской гордумы от КПРФ Дмитрия Дубовенко оказался виновником ДТП с погибшей женщиной в Туле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что водитель Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулись четыре автомобиля: Toyota Camry, Lada Granta, Mercedes-Benz и Camaro. По данным местной ГИБДД, пассажирка Camry скончалась, водитель был госпитализирован.
Очевидцы сообщили, что за рулем Camaro был Дубовенко. После случившегося депутат оперативно закрыл свои страницы в социальных сетях.
В феврале сообщалось, что в Саратовской области депутат Петровского районного собрания Сергей Анисимов попал в аварию, в результате которой получил несовместимые с жизнью травмы.