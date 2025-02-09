В российском регионе депутат попал в ДТП и не выжил

В Саратовской области местный депутат Анисимов не выжил в дорожной аварии

В Саратовской области депутат Петровского районного собрания Сергей Анисимов попал в аварию, в результате которой получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщил глава Петровского района Максим Калядин в Telegram-канале.

«Сегодня мы прощаемся с депутатом Петровского районного собрания Сергеем Борисовичем Анисимовым. Он трагически ушел на 63-м году жизни в результате аварии», — написал он.

Калядин сообщил, что Анисимов больше 10 лет возглавлял фермерское хозяйство в Новозахаркино. Глава Петровского района назвал его ответственным человеком, который проявлял полную принципиальность, когда это было необходимо, и выразил соболезнования родным депутата.

В октябре 2024 года в Воронежской области в ДТП не выжил депутат областной думы Евгений Гапоненко. Парламентарий занимал пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.