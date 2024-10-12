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11:54, 12 октября 2024Россия

В ДТП в Воронежской области погиб депутат

Гусев: в Острогожском районе Воронежской области в ДТП погиб депутат Гапоненко

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Воронежской области в ДТП погиб депутат областной думы Евгений Гапоненко. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

По словам губернатора, смертельное ДТП произошло в Острогожском районе. Гусев уточнил, что в нынешнем созыве погибший парламентарий занимал пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.

«Помогал с ремонтом и закупкой оборудования в школах, детских садах, сельских домах культуры. Организовывал благоустройство общественных пространств. Поддерживал вынужденно переехавших с Донбасса и волонтеров. В интересах всех аграриев региона работал над улучшением законодательства в сфере сельского хозяйства и экологии», — рассказал глава региона.

Губернатор также выразил глубокие соболезнования всем родным и близким Евгения Гапоненко.

Ранее стало известно, что заместитель министра туризма и народных промыслов в Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП. В день происшествия она возвращалась из командировки в Марий Эл.

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      Екатерина Грищенко
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