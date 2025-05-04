Стало известно о сотнях ударов дронами по Кинбурнской косе ежедневно

ВСУ наносят до 250 ударов в день по Кинбурнской косе в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день наносят сотни ударов дронами по Кинбурнской косе в Херсонской области. Об этом стало известно из заявления пожелавшего сохранить анонимность представителя российских силовых ведомств, его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что число выпущенных по этой территории дронов может достигать 250.

Из-за действий ВСУ в районе косы не осталось ни одного целого здания.

Ранее сообщалось, что Украина за сутки тридцать раз обстреляла левый берег Днепра в Херсонской области.