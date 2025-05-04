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00:00, 5 мая 2025Мир

Трамп допустил отправку войск в Гренландию

Трамп допустил отправку войск в Гренландию при определенных обстоятельствах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить американские войска для захвата Гренландии. Об этом он высказался в интервью телеканалу NBC News.

Трамп допустил отправку войск в Гренландию и подчеркнул, что может принять это решение при определенных обстоятельствах. По его словам, США «очень сильно» нуждаются в Гренландии, поскольку она позволит стране обеспечить международную безопасность.

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Ранее Трамп озвучивал намерение присоединить принадлежащую Дании Гренландию. По его словам, присоединение крупнейшего на планете Земля острова нужно США, чтобы обеспечить международную безопасность.

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заверила, что Штаты не захватят Гренландию. В самой Гренландии заявили, что жителям острова не стоит бояться резких высказываний Трампа.

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