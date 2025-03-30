Власти Гренландии прокомментировали намерение Трампа присоединить остров

Премьер-министр Гренландии Нильсен заявил, что остров сам решает свое будущее

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа присоединить остров. Его слова передает РИА Новости.

«Трамп заявил, что США получат Гренландию. Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет», — сообщил политик.

Нильсен подчеркнул, что жителям Гренландии не стоит бояться подобных высказываний американского президента.

Ранее бывший советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон раскритиковал его желание присоединить Гренландию. Он заявил, что подобные действия со стороны американского лидера способны поссорить Соединенные Штаты с их союзниками.

30 марта Трамп заявил, что уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии к США. «Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов», — констатировал американский президент.