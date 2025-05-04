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17:42, 4 мая 2025Мир

Трамп порассуждал о выходе США из переговоров по Украине

Дональд Трамп: Однажды я могу выйти из переговоров по Украине
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США могут однажды выйти из переговоров по Украине. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Настанет время, когда я скажу: "Ладно, продолжайте, продолжайте глупо себя вести". (...) Возможно, придет время, когда я скажу это», — порассуждал американский лидер. Он также отметил, что иногда приближается к этой черте, однако потом «случаются некоторые вещи», которые останавливают его.

Кроме того, президент США в очередной раз возложил вину за конфликт и бесконтрольное финансирование Украины на своего предшественника — Джо Байдена. «Байден просто отдал им 350 миллиардов долларов и понятия не имеет, что произошло с деньгами. (...) И не забывайте, это война Байдена. Она никогда не случилась бы, если бы президентом был я», — заявил Трамп.

Ранее лидер США оценил возможность баллотироваться на третий срок. Трамп заявил, что это «не то, к чему он стремится».

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