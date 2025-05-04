Туристы в Египте получили тюремный срок за выходку в отеле

Двое израильских туристов в Египте получили 5 лет в тюрьме за нападение в отеле

Суд в Египте назначил по пять лет тюремного заключения двум израильским туристам, которые напали на сотрудников отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове. Подробности передает газета Youm7.

В конце августа 2024 года в одном из отелей города, расположенного в северной оконечности залива Акаба вблизи границы с Израилем, двое израильских арабов отказались оплачивать заказанные в отеле алкогольные напитки и напали на троих работников. Сотрудники получили серьезные травмы.

Израильтян задержали вскоре после случившегося и предъявили ряд обвинений, в частности, применение насилия, запугивание граждан и причинение ущерба отелю. «Уголовный суд Южного Синая приговорил их к пяти годам тюрьмы», — уточняется в статье.

Ранее турист из Китая был пойман за курением в Сингапуре и оказался под угрозой тюрьмы. Пока его освободили под залог в размере 5 тысяч сингапурских долларов (около 308 тысяч рублей).