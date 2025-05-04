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16:44, 4 мая 2025Бывший СССР

Украинские войска впервые вступили в бой со своими заградотрядами

Бойцы 80-й бригады ВСУ впервые вступили в прямой бой со своими заградотрядами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Бойцы 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые вступили в прямой бой со своими заградотрядами. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По информации группировки войск «Север», это произошло из-за интенсивного огневого поражения, после которого подразделения бригады самовольно оставили позиции в лесных массивах возле Олешни. Командование ВСУ пыталось остановить переросшее в бегство отступление с помощью войск, что привело к первому боестолкновению мобилизованных с заградительными отрядами.

3 мая сообщалось, что попытка атаки Вооруженных сил Украины закончилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.

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