В Госдуме предложили упростить получение звания ветерана труда для сотрудников ОПК

Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для ОПК

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и направила соответствующее письмо министру труда Антону Котякову. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Лантратова отметила, что в условиях проведения специальной военной операции (СВО) сотрудники ОПК работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойную поставку вооружений для нужд армии. По мнению депутата, в нынешних геополитических условиях особенно важно обеспечить социальную защиту работников оборонных предприятий.

Ранее сообщалось об индексации ряда социальных пенсий с 1 апреля. Льгота затронула получателей пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, детям, оба родителя которых неизвестны. Выплаты таким гражданам повысили на 14,75 процента (почти вдвое выше, чем в 2024-м — тогда апрельская индексация составила 7,5 процента).