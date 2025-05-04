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02:46, 4 мая 2025Россия

В Госдуме предложили упростить получение звания ветерана труда для сотрудников ОПК

Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для ОПК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и направила соответствующее письмо министру труда Антону Котякову. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Лантратова отметила, что в условиях проведения специальной военной операции (СВО) сотрудники ОПК работают в усиленном режиме, обеспечивая бесперебойную поставку вооружений для нужд армии. По мнению депутата, в нынешних геополитических условиях особенно важно обеспечить социальную защиту работников оборонных предприятий.

Ранее сообщалось об индексации ряда социальных пенсий с 1 апреля. Льгота затронула получателей пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, детям, оба родителя которых неизвестны. Выплаты таким гражданам повысили на 14,75 процента (почти вдвое выше, чем в 2024-м — тогда апрельская индексация составила 7,5 процента).

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