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12:30, 4 мая 2025Экономика

В России назвали признаки возвращения западных брендов

Сенатор Абрамов: Идет юридический процесс возвращения западных брендов в Россию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Идет юридический процесс возвращения западных брендов в Россию — компании регистрируют логотипы и авторские права. Эти признаки назвал член Совета Федерации, зампред комитета по экономической политике Иван Абрамов, его слова приводит ТАСС.

По словам сенатора, некоторые из компаний идут на юридические хитрости для возвращения на российский рынок.

«Уже ушедшие компании возвращаются под другими брендами: чтобы не попасть под ограничения у себя на родине, они создают другой бренд, другое юридическое лицо», — рассказал Абрамов.

Ранее McDonald's заявили, что компания не собирается возвращаться на российский рынок, а торговая марка была зарегистрирована в стране для того, чтобы не допустить неправомерного использования бренда.

ЖЗЛ
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