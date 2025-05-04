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00:25, 4 мая 2025Россия

В России захотели вернуть оценки за поведение в школах

Минпросвещения анонсировало возвращение оценок за поведение в школах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

С сентябре 2025 года в ряде российских школ планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения России.

Эксперимент захотели провести в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, а также в республиках Чечня и Мордовия.

Уточняется, что его итоги обсудят с профессиональным сообществом и родительской общественностью. В министерстве подчеркнули, что предварительный мониторинг опыта в пилотных регионах позволит проверить, как система влияет на дисциплину.

Кроме того, благодаря этому Минпросвещения сможет оценить мотивацию школьников и атмосферу в классах, а также выявить технические и организационные вопросы (критерии оценки, нагрузка на учителей).

Ранее замглавы Минпросвещения Ирина Шварцман рассказала, что вопрос питания в российских школах стоит на особом контроле.

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